Kur saldırısının etkilerini dengelenme sürecinde alınan önlemlerle atlatıp büyüme patikasına geri dönen Türkiye, 2020'ye de güçlü bir başlangıç yaptı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin Ocak 2020 dönemi sonuçlarına göre, Aralık'ta 49.5 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat PMI, Ocak'ta 51.3'e yükselerek son 22 aylık dönemde ilk kez eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşti. Talepteki iyileşme, Ocak ayında yeni siparişlerin büyüme bölgesine geçmesini sağladı. Büyüme hızı Mart 2018'den beri en güçlü düzeyde gerçekleşti. Yeni ihracat siparişleri de artış kaydederek 5 aylık düşüş trendini sona erdirdi. Yeni siparişlerin yeniden artışa geçmesi, imalatçıların üretimi üst üste üçüncü ay genişletmesini sağladı. Yeni siparişlerde olduğu gibi üretimdeki artış da 2 yıla yakın bir dönemin en yüksek oranında gerçekleşti. Bu arada, istihdam, son 3 ayın ilk artışını kaydetti. Anket katılımcıları, yeni projeler ve iş genişletme planları nedeniyle ortaya çıkan ek kaynak ihtiyacının yeni işe alımları hızlandırdığını belirtti.
'BEKLENTİLERİ AŞTIK'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51.3 oldu. 2019'u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk" ifadesini kullandı.
'BEKLENTİLERİ AŞTIK'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51.3 oldu. 2019'u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk" ifadesini kullandı.
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