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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 14:15
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    • 07.02.2020 14:18

    Emekli maaşları, , silah alma ve destek dahil olmak üzere yeni düzenleme geliyor

    Emekli maaşları, , silah alma ve destek gibi gelişmeler milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda 2020 yılı bayahı hareketli geçeceğe benziyor. Yeni da; Emekli maaşları, yurt dışında boşanma, BES, ten silah satışı, grev ve lokavt mücbir sebep ve yatırımlarına inceleme vs. gibi değişiklikler var. 2020'de asgari ücretli işletmeler için getirilen 75 liralık destek de yasa metninde yer alacak. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü (TSE) teknik konularda çalıştırmak için sözleşmeli eleman alabilecek.

    Emekli maaşları, BES, silah alma dahil yeni düzenleme geliyor

    Emekli maaşları, BES, silah alma ve asgari ücrete destek dahil olmak üzere yeni düzenleme geliyor. Hükümet, birçok bakanlığın alanına giren düzenlemelere ilişkin yasa teklifinde son aşamaya geldi. Söz konusu düzenlemelerle ilgili dikkat çeken değişiklikler bulunuyor. Yurtdışında yaşayan Türklerin Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) yararlanmaları kolaylaştırılıyor. Bu kişiler Türk Lirası'yla değil direkt döviz ödeyerek sistemden yararlanabilecek.

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