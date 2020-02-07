Emekli maaşları, BES, silah alma ve asgari ücrete destek dahil olmak üzere yeni düzenleme geliyor. Hükümet, birçok bakanlığın alanına giren düzenlemelere ilişkin yasa teklifinde son aşamaya geldi. Söz konusu düzenlemelerle ilgili dikkat çeken değişiklikler bulunuyor. Yurtdışında yaşayan Türklerin Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) yararlanmaları kolaylaştırılıyor. Bu kişiler Türk Lirası'yla değil direkt döviz ödeyerek sistemden yararlanabilecek.

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