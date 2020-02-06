Hükümet çok sayıda bakanlığın alanına giren düzenlemelerle ilgili yasa teklifinde son aşamaya geldi. Bun göre, İnternetten silah satışı yasaklanacak. Yurtdışı gerçekleştirilen boşanma işlemlerinde taraflardan birinin başvurusuyla boşanma tescili yapılabilecek. Yeni düzenlemeyle, yurtdışında kısmi zamanlı işe girenlerin Türkiye'den aldıkları emekli maaşları ise kesilmeyecek.

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