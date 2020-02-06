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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 10:47
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    • 06.02.2020 11:10

    , ve Bağkur'lu milyonlarca emekliye yeni hak! Artık maaş kesilmeyecek

    , ve Bağkur'lu milyonlarca emekliye yeni haklar gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda yurtdışında yaşayanlardan, Türkiye'den emekli olanların, yine yurtdışında ikinci bir işe girmeleri durumunda emeklilik aylıkları kesiliyordu. Yeni düzenlemeyle, yurtdışında kısmi zamanlı işe girenlerin Türkiye'den aldıkları emekli maaşları kesilmeyecek. Ayrıca yurtdışındaki boşanmalar kolaylaşacak. Tüm turizm belgelerini bakanlık verecek. ’e dövizle ödeme yapılabilecek. Enerji yatırımları, ve TSK’ya da sorulacak.

    Milyonlarca emekliye yeni hak! Artık maaş kesilmeyecek

    Hükümet çok sayıda bakanlığın alanına giren düzenlemelerle ilgili yasa teklifinde son aşamaya geldi. Bun göre, İnternetten silah satışı yasaklanacak. Yurtdışı gerçekleştirilen boşanma işlemlerinde taraflardan birinin başvurusuyla boşanma tescili yapılabilecek. Yeni düzenlemeyle, yurtdışında kısmi zamanlı işe girenlerin Türkiye'den aldıkları emekli maaşları ise kesilmeyecek.

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