Yeni torba yasa teklifiyle Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanıyor. Değerli Konut Vergisi'nin bir yıl ertelenmesi, işverene asgari ücret desteğine ilişkin yasal düzenlemelerinde hazırlanacak bir torba teklifle Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. AK Parti'li milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan 'torba yasa' teklifi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) güvenlik soruşturmalarını, 'özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gerekli mekanizmalar olmadığı' gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, yeni sistemi belirliyor. Peki 2020 yeni torba yasada kritik düzenleme ve kanun maddeleri neler olacak?

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