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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 09:05
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    • 07.02.2020 09:05

    2020 yeni da kritik düzenleme kanun maddeleri nedir? Torba yasada neler var?

    , 18 maddelik yeni '' teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti'li milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan 'torba yasa' teklifi ile bazı kanunlarda değişiklik öngörüyor. Güvenlik soruşturmasını kimin yapacağı, hangi tür soruların sorulacağı, bilgilerin nasıl saklanacağı yasada belirleniyor. Meclis'e sunulması beklenen yeni torba yasa 'nin yeniden düzenlenmesi, güvenlik soruşturması ve ın satış ve kiralanmasının engellenmesi gibi düzenlemeler içeriyor. Peki 2020 yeni torba yasada kritik düzenleme kanun maddeleri nedir?

    Yeni torba yasada kritik düzenlemeler

    Yeni torba yasa teklifiyle Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanıyor. Değerli Konut Vergisi'nin bir yıl ertelenmesi, işverene asgari ücret desteğine ilişkin yasal düzenlemelerinde hazırlanacak bir torba teklifle Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. AK Parti'li milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan 'torba yasa' teklifi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) güvenlik soruşturmalarını, 'özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gerekli mekanizmalar olmadığı' gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, yeni sistemi belirliyor. Peki 2020 yeni torba yasada kritik düzenleme ve kanun maddeleri neler olacak?

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