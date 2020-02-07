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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 13:31
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    • 07.02.2020 13:31

    2020 lı ulaşım ücretleri - toplu taşıma , metro, zammı ne kadar oldu?

    Son dakika haberi... İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 kararı alındığını duyurdu. Zam talebinde özel halk otobüsü, , metro ve tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseldi. 3 yıldır toplu taşıma ücretlerine zam yapılmadığını ifade eden esnaf temsilcileri yapılan oylama sonucu, oy çokluğu ile elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasına karar verildi.

    İstanbul'da ulaşıma ne kadar zam geldi?

    Son dakika haberi... İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine büyük zam yapıldı. İBB toplu taşıma İETT, metro, metrobüs zammı yüzde 35 olarak belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltilmesi için karar alındı.

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