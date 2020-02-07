Son dakika haberi... İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine büyük zam yapıldı. İBB toplu taşıma İETT, metro, metrobüs zammı yüzde 35 olarak belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltilmesi için karar alındı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ