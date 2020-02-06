SPK haftalık bülteni yayınladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Bankası'nın 6 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Aktif Yatırım Bankası'nın 2 milyar 49 milyon 623 bin lira, İş Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar 900 milyon lira, Net Holding'in 300 milyon lira ve 300 milyon dolar, Garanti Bankası'nın 6 milyar dolar, Başer Faktoring'in 20 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Avrupa Yatırım Holding'e 30 bin 961 lira idari para cezası uygulanmasına, Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. ve Tic. AŞ nezdinde yapılan incelemeler sonucunda 2 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

SPK ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 20 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.