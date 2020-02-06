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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 19:55
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    • 06.02.2020 19:55

    Maaş günü bekleniyor! na göre zamlı maaş tutarı ne kadar? 2020 net-brüt zam oranı

    ve AGİ zam oranı tutarları Aralık ayının son günlerinde duyurulmuştu. Sabırsızlıkla zamlı maaşlarını bekleyen milyonlar Şubat ayının ilk günlerinde na göre alacağı maaş oranını öğrenmek istiyor. 2019 yılının son günlerinde belli olan zam oranlarının ardından özellikle bugünlerde gözler maaş yatırılacağı tarihte. Bu kapsamda milyonlarca çalışan vatandaş arama motorlarında AGİ tablosuna göre zamlı maaş tutarı nedir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı

    AGİ tablosuna göre zamlı maaş tutarı nedir?

    AGİ tablosuna göre zamlı maaş tutarı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 2020 yılında uygulanacak asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklanmıştı. Bu ay ilk maaşını almayı bekleyen milyonlarca çalışan vatandaş AGİ tablosunda yer alan bilgilere göre ne kadar maaş alacağını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre asgari geçim indirimi ödemesi yapılıyor. Peki, 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı ne kadar oldu? İşte AGİ tablosu ve zam oranları

    AGİ TABLOSUNA GÖRE BU AY KAÇ LİRA MAAŞ ÖDENECEK?

    2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

    2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
    Bekar 220,68 TL
    Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
    Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
    Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
    Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
    Evli, eşi çalışan 220,68 TL
    Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
    Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
    Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
    Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
    Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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