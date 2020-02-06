AGİ tablosuna göre zamlı maaş tutarı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 2020 yılında uygulanacak asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklanmıştı. Bu ay ilk maaşını almayı bekleyen milyonlarca çalışan vatandaş AGİ tablosunda yer alan bilgilere göre ne kadar maaş alacağını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre asgari geçim indirimi ödemesi yapılıyor. Peki, 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı ne kadar oldu? İşte AGİ tablosu ve zam oranları

AGİ TABLOSUNA GÖRE BU AY KAÇ LİRA MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.