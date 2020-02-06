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    • 06.02.2020 16:01

    Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında en çok değer kaybeden 20 hisse belli oldu | 6 Şubat 2020 BIST 100 Endeksi

    Borsa İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar yapılan işlemlerde en çok değer kaybeden 20 hisse belli oldu. Buna göre en çok değer kaybeden hisse olurken, düşüş oranı yüzde 4,15 oldu.

    İşte günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Pegasus 71,65 74,75 -4,15
    İndeks Bilgisayar 12,89 13,17 -2,13
    Kartonsan 466,30 471,40 -1,08
    Mavi Giyim 59,65 60,30 -1,08
    Türk Telekom 7,97 8,05 -0,99
    Koza Altın 77,10 77,80 -0,90
    Enerjisa Enerji 8,31 8,37 -0,72
    Halk GMYO 1,60 1,61 -0,62
    Deva Holding 11,53 11,60 -0,60
    MLP Sağlık 18,73 18,84 -0,58
    Coca Cola İçecek 45,88 46,08 -0,43
    Koza Madencilik 10,97 11,00 -0,27
    Ülker Bisküvi 24,04 24,08 -0,17
    Aksigorta 6,82 6,83 -0,15
    Adana Çimento (A) 9,53 9,54 -0,10
    İpek Doğal Enerji 10,09 10,10 -0,10
    Anadolu Grubu Holding 19,66 19,67 -0,05

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