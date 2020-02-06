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    • 06.02.2020 19:06
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    • 06.02.2020 19:06

    Borsada 6 Şubat Perşembe günü en çok değer kaybeden hisseler hangileri?

    Borsada 6 Şubat Perşembe günü en çok değer kaybeden hisseler merakla araştırılıyor. 'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 122.283,87 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Pegasus 71,75 74,75 -4,01
    Sasa Polyester 9,24 9,46 -2,33
    Enka İnşaat 6,83 6,98 -2,15
    MLP Sağlık 18,46 18,84 -2,02
    Türk Telekom 7,92 8,05 -1,61
    İndeks Bilgisayar 12,98 13,17 -1,44
    İpek Doğal Enerji 9,97 10,10 -1,29
    Koza Madencilik 10,86 11,00 -1,27
    Netaş Telekom. 15,24 15,43 -1,23
    Deva Holding 11,46 11,60 -1,21
    Mavi Giyim 59,60 60,30 -1,16
    Emlak Konut GMYO 1,72 1,74 -1,15
    Güneş Sigorta 2,65 2,68 -1,12
    Aygaz 13,15 13,29 -1,05
    Garanti Bankası 12,27 12,38 -0,89
    İş Fin.Kir. 4,47 4,51 -0,89
    Anadolu Grubu Holding 19,50 19,67 -0,86
    Alkim Kimya 48,28 48,68 -0,82
    Hektaş 10,34 10,42 -0,77
    Turkcell 14,38 14,48 -0,69

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