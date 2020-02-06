Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.02.2020 15:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2020 15:59

    Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında en çok değer kazanan 20 hisse belli oldu | 6 Şubat 2020 BIST 100 Endeksi

    Borsa İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar yapılan işlemlerde en çok değer kazanan 20 hisse belli oldu. Buna göre en çok değer kazanan hisse Vestel olurken, yükseliş oranı yüzde 6,29 oldu.

    İşte günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Vestel 15,71 14,78 6,29
    Yapı ve Kredi Bank. 3,12 3,00 4,00
    Yataş 9,06 8,76 3,42
    Türk Traktör 62,05 60,15 3,16
    Tümosan Motor ve Traktör 7,28 7,07 2,97
    Sasa Polyester 9,73 9,46 2,85
    Karsan Otomotiv 1,83 1,78 2,81
    Odaş Elektrik 2,28 2,22 2,70
    Tat Gıda 7,65 7,46 2,55
    Kardemir (D) 2,97 2,90 2,41
    Klimasan Klima 22,80 22,30 2,24
    T.S.K.B. 1,40 1,37 2,19
    Çemtaş 9,37 9,17 2,18
    Şişe Cam 5,63 5,51 2,18
    Şekerbank 1,44 1,41 2,13
    TAV Havalimanları 28,02 27,56 1,67
    Vakıflar Bankası 6,88 6,77 1,62
    Koç Holding 20,28 19,99 1,45
    Kerevitaş Gıda 3,52 3,47 1,44
    Anadolu Efes 25,84 25,48 1,41

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriBorsa İstanbul'da günün ilk yarısında en çok değer kazanan 20 hisse belli oldu | 6 Şubat 2020 BIST 100 Endeksi
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri