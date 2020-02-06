Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında en çok değer kazanan 20 hisse belli oldu | 6 Şubat 2020 BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 15,71 14,78 6,29 Yapı ve Kredi Bank. 3,12 3,00 4,00 Yataş 9,06 8,76 3,42 Türk Traktör 62,05 60,15 3,16 Tümosan Motor ve Traktör 7,28 7,07 2,97 Sasa Polyester 9,73 9,46 2,85 Karsan Otomotiv 1,83 1,78 2,81 Odaş Elektrik 2,28 2,22 2,70 Tat Gıda 7,65 7,46 2,55 Kardemir (D) 2,97 2,90 2,41 Klimasan Klima 22,80 22,30 2,24 T.S.K.B. 1,40 1,37 2,19 Çemtaş 9,37 9,17 2,18 Şişe Cam 5,63 5,51 2,18 Şekerbank 1,44 1,41 2,13 TAV Havalimanları 28,02 27,56 1,67 Vakıflar Bankası 6,88 6,77 1,62 Koç Holding 20,28 19,99 1,45 Kerevitaş Gıda 3,52 3,47 1,44 Anadolu Efes 25,84 25,48 1,41

