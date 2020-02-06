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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 10:59
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    • 06.02.2020 10:59

    fiyatlarında flaş !

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'de yayımlanan kararına göre, Daha önce belirli zamanlarda bölgelere göre karkas etin maliyetini duyuran Ulusal Konsey, artık tavsiye kesim fiyatını da belirleyerek ilan edebilecek.

    Kırmızı et fiyatlarında flaş değişiklik!

    , belirli zamanlarda bölgelere göre karkas etin tavsiye kesim fiyatını belirleyerek ilan edebilecek.

    Tarım ve Orman Bakanlığının "Ulusal Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Yapılmasına Dair Yönetmelik"i 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, Ulusal Kırmızı Et Konseyinin Kamu Alt Grubu, bakanlıklardaki yapılandırmaya uygun olarak yeniden düzenlendi.

    Daha önce Tarım ve Orman, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret bakanlıkları ile Türk Standardları Enstitüsü, Rekabet Kurumu, Et ve Süt Kurumunun bulunduğu Kamu Alt Grubu'na Hazine ve da dahil edildi.

    Konsey, sektörle ilgili aldığı kararları yılda bir kez ve istenildiğinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna rapor halinde sunuyordu. Yeni düzenlemeyle söz konusu raporlar Tarım ve Orman Bakanlığına takdim edilecek.

    Daha önce belirli zamanlarda bölgelere göre karkas etin maliyetini duyuran konsey, artık tavsiye kesim fiyatını da belirleyerek ilan edebilecek.

    ULUSAL SÜT KONSEYİNİN YAPISINA DÜZENLEME
    Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığının "Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    da konseyin Kamu Alt Grubu'na dahil edildi.

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