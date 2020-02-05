Türkiye'nin küresel ticaret rotaları üzerindeki rolünü artıracak olan Kanal İstanbul projesi İstanbul Boğazı'nı da olası kazalardan koruyarak daha güvenli bir miras olarak tutma vizyonuyla ortaya çıktı. Pek çok küresel firmada bu projede fark ettiği potansiyelden faydalanmak adına çalışmaları yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, aralarında Rusya, Çin, Hollanda ve Belçika'nın bulunduğu ülkelerden firmalar ve kredi kuruluşlarının Kanal İstanbul Projesi ile ilgilendiğini bildirdi. Kanal İstanbul'da proje çalışmalarının tamamlandığını, bölgenin imar planı çalışmalarının da onaylandığını ve askıda bulunduğunu söyleyen Turhan, söz konusu süreci takip ettiklerini, bunun da bitmesiyle ihale sürecini başlatacaklarını ifade etti.

İMAR SÜRECİ BEKLENİYOR

İmar süreci tamamlanınca Kanal İstanbul'un yapılacağı mahaldeki altyapıların deplasmanını yapacaklarını anlatan Turhan, "Yolların, köprülerin, isale, enerji ve enerji hatlarının deplasmanını yapacağız ve kanal sahasını diğer hizmetleri aksatmadan sürdürülebilir hale getirdikten sonra inşaata başlayacağız" diye konuştu. Bu tür büyük projelerin yapıldığı alanda çok sayıda yetkili belediye bulunduğunu belirten Turhan, şunları kaydetti: "Projeye ilişkin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı askı süreci tamamlandı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçeklilere yönelik plan çalışmaları devam ediyor. Süreç Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Projenin imar planlarının 6 aylık sürede tamamlanması bekliyoruz."