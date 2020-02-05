Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'da imar planı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Bu yıl kazmayı vuracağız. Rusya, Çin, Hollanda ve Belçika'dan, ayrıca dünyanın diğer ülkelerinden ilgilenenler var" dedi.
- Ekonomi
- 05.02.2020
- Gazete
Kanal İstanbul ihaleye çıkacak
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'da imar planı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Bu yıl kazmayı vuracağız. Rusya, Çin, Hollanda ve Belçika'dan, ayrıca dünyanın diğer ülkelerinden ilgilenenler var" dedi.
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