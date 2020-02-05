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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 09:06
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    • 06.02.2020 09:06

    İlk defa konut alacaklara 30 bin lira hibe verilecek! 25 bin lira alma başvuru şartları nedir?

    Aile, Çalışma ve Bakanlığı kapsamında 2019'da 22 bin 413 haneye 80 milyon 120 bin 921 lira katkıda bulundu. Dar gelirli vatandaşlara yapılan bu yardım 25 bin liraya kadar çıkıyor. Bu yardımlardan çok bilinmeyen barınma yardımı dikkat çekiyor. Bakanlık, barınma yardımı kapsamında 2019'da 22 bin 413 haneye 80 milyon 120 bin 921 lira katkıda bulundu. Barınma yardımı ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. İkinci koşul ise ailenin gelir düzeyi. Bakanlık biriminin yaptığı açıklamaya göre, aile yardımı ödemeleri için hane içinde kişi başına düşen gelirin bu yıl için 701 lirayı aşmaması gerekiyor.

    Devletten destek müjdesi! 25 bin yardım, 30 bin hibe verilecek!

    Devletin yapmış olduğu sosyal yardımlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak 25 bin lira barınma yardımı ile ilk defa ev alacaklara 30 bin lira hibe verilecek. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sadece geçen yıl asker ailelerine, eşi vefat eden kadınlara ve barınma sorunu yaşayanlara milyonlarca liralık yardımda bulundu. 2020 yılında konut hesabı açan kişiler için en düşük aylık taksit tutarı 475,82 lira olurken üst sınır ise 4 bin 758 liraya yükseldi. Konut hesabı açan kişilerin hesap açarken bir defada yatırılabilecek azami tutar da 57 bin 96 lira oldu. İşte 20 bin barınma ve 30 bin hibe alma şartları...

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