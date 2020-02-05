Devletin yapmış olduğu sosyal yardımlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak 25 bin lira barınma yardımı ile ilk defa ev alacaklara 30 bin lira hibe verilecek. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sadece geçen yıl asker ailelerine, eşi vefat eden kadınlara ve barınma sorunu yaşayanlara milyonlarca liralık yardımda bulundu. 2020 yılında konut hesabı açan kişiler için en düşük aylık taksit tutarı 475,82 lira olurken üst sınır ise 4 bin 758 liraya yükseldi. Konut hesabı açan kişilerin hesap açarken bir defada yatırılabilecek azami tutar da 57 bin 96 lira oldu. İşte 20 bin barınma ve 30 bin hibe alma şartları...

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