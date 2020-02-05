2022 engelli maaşı, evde bakım aylığı, cenaze, doğum ve çeyiz yardımı kaç TL, alma şartları nedir? Devlet binlerce lira veriyor!

Devlet artık vatandaşlara pek çok destek veriyor. Fakat bu desteklerden çoğu insanın haberi olmuyor. Bu bağlamda haberimizde engelli maaşı, evde bakım aylığı, doğum, cenaze ve çeyiz yardımı gibi konulara değindik. Birçok kişi ise bu ödemelerden haberdar olmadığı için başvurmuyor. 2020 ayı ile birlikte ödemeleri almayı unutmayın. Siz de bu kapsamda yer alıyorsanız acele edin, zaman aşımı süresini kaçırmayın! Peki, SGK özel ödemeleri nasıl alınır? Yapılan ödemeler Şubat itibarıyla SGK Yönetim Kurulu bir önceki yılın enflasyonuna göre belirliyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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