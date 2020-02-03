Kanal İstanbul Boğaz’dan 13 kat daha güvenli

ÇATIŞMA VE KARAYA OTURMA SENARYOLARI: İstanbul Boğazı'nın en keskin dönüş noktası 80 derece ve en dar dönüş noktası 698 metre. Son 4 yıllık verilere göre, İstanbul Boğazı'nda gemiler her geçişte yaklaşık 14.5 saat bekliyor. Bazı şartlarda bu bekleme süresi 3-4 günü bulabiliyor. İstanbul Boğazı'nın trafiğini 1930'lu yıllarda 50 metre uzunluğunda gemiler oluştururken, günümüzde 350 metreye varan gemiler geçiş yapıyor. 1930'larda İstanbul Boğazı'ndan geçen ortalama gemi sayısı 3 bin ve 2019 yılında 43 bin iken, 2050'de boğazdan geçecek gemi sayısının yılda 78 bin ve 2070 yılında ise 86 bin seviyesinde olması bekleniyor. Çatışma senaryoları açısından Kanal İstanbul, en zor kısımlarda İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli. Karaya oturma senaryoları açısından Kanal İstanbul, en zor kısımlarda dahi İstanbul Boğazı'ndan 2 kat daha güvenli.