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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 09:12
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    • 06.02.2020 09:12

    , Ziraat, , Vakıfbank, ING, TEB ve Denizbank... Yüzde 0.75, 0.78, 0.79, 0.94 ve 0,93 oranları !

    6 Şubat Perşembe gününe çeşitli lar indirimi ile başladı. Özellikle , Ziraat, , Vakıfbank, ING, TEB ve Denizbank ları merak ediliyor. Bankaların kredi oranları 2020 listesi ile en uygun konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi veren banka haberimizde yer alıyor. Bu bağlamda en uygun ve ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0.89 seviyesine çekilirken en uygun taşıt kredisi faiz oranı da yüzde 0.93 seviyesine kadar geriledi. Faizsiz kredi veren bankalar ve 0.75, 0.78, 0.79, 0.94 ve 0,93 en uygun kredi hesaplama sonuçları haberimizde…

    Yüzde 0.75, 0.78, 0.79, 0.94 ve 0,93 faiz oranları ile konut kredisi müjdesi

    Kredi faiz oranlarında indirim rüzgarı devam ediyor. Bu sefer haber Vakıfbank'tan geldi. Vakıfbank konut kredisi faiz oranını 0,93'e çekti.
    Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz indirimi sonrasında ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizlerinde indirim devam ediyor. Bu bağlamda en uygun konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 0.89 seviyesine çekilirken en uygun taşıt kredisi faiz oranı da yüzde 0.93 seviyesine kadar geriledi. Bankaların ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları 2020 güncel kaç? İhtiyaç, taşıt, konut kredi hesaplama 2020 nasıl yapılır? İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, ING, TEB ve Denizbank hangi kredi faizi düşük? En uygun kredi veren bankalar 2020 güncel listesi, tüm bankaların faiz oranları... Detaylar takvim.com.tr'de

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    HaberlerEkonomi Haberleriİş Bankası, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, TEB ve Denizbank... Yüzde 0.75, 0.78, 0.79, 0.94 ve 0,93 faiz oranları konut kredisi!
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