Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu ödemesinin bu yıl ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Üç yıllığına, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonda birçok emeklinin sözleşme süresi 2020'de sona erdi. Bankalar yeniden masaya oturacak. Peki, emekli promosyonu ne zaman verilecek? 2020 emekli banka promosyanları ne zaman verilir? Banka promosyonu miktarı ne kadar?

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli promosyon ödemeleri 3 yıl dolunca yapılacak. 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçen uygulama, by ay itibarıyla sona erecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı yeni promosyon miktarlarını şubat ayında belirleyecek.

13 milyon emekliyi ilgilendiren görüşmeler SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında bu ay başlayacak. Müzakereler sonucunda emeklilerin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek.