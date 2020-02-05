Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.02.2020 11:48
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 11:48

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! 2020 Emekli promosyonu ne zaman ödenecek?

? Bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonların bu sene hangi tarihte ödeneceği merak ediliyor. Bu yıl promosyon uygulaması için bankalarla tekrar masaya oturulacak. Peki, emekli promosyonu ne zaman verilecek? 2020 emekli banka promosyanları ne zaman verilir? Banka promosyonu miktarı ne kadar?

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Ödemeler...

Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu ödemesinin bu yıl ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Üç yıllığına, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonda birçok emeklinin sözleşme süresi 2020'de sona erdi. Bankalar yeniden masaya oturacak. Peki, emekli promosyonu ne zaman verilecek? 2020 emekli banka promosyanları ne zaman verilir? Banka promosyonu miktarı ne kadar?

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli promosyon ödemeleri 3 yıl dolunca yapılacak. 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçen uygulama, by ay itibarıyla sona erecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı yeni promosyon miktarlarını şubat ayında belirleyecek.

13 milyon emekliyi ilgilendiren görüşmeler SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında bu ay başlayacak. Müzakereler sonucunda emeklilerin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! 2020 Emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri