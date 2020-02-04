Bir banka daha faiz indirimi yaptı. Vakıfbank son politika faiz hamlesinin ardından konut kredisi faiz oranını düşürdü. Vakıfbank'ta bugünden itibaren konut kredisi faiz oranı 0,93 olarak uygulanmaya başladı. Konut kredisi faiz oranları birçok bankada 0,99 olarak uygulanıyor. Bazı bankalarda bu oran 0,94 ve 0,95'e kadar düşüyordu. Vakıfbank yaptığı atakla tüm konut alımlarında en düşük faizi uygulayan banka oldu. Diğer kamu bankalarının da adım atması bekleniyor. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank konut kredisi faizi ne kadar? İşte 5 Şubat güncel faiz oranları....

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