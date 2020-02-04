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  • 05.02.2020 09:36
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 09:36

1 daha leri indirdi! İşte 5 Şubat , ve

Merkez sı'nın politika ini yüzde 11,25'e çekmesinin ardından bankalardan adımlar gelmeye devam ediyor. Birçok banka ihtiyaç kredisi faiz oranını düşürürken, bazı bankalar kredisinde adım attı. Vatandaş ise konut kredisi faiz oranının düşmesini talep ediyordu. Beklenen hamle kamu bankası olan 'tan geldi. Vakıfbank konut kredisi faiz oranını en düşük tutan bankalardan biri olmasına rağmen bir adım daha attı. Peki, Vakıfbank, , konut kredisi faizi ne kadar? İşte güncel ...

Son dakika faiz haberi: 1 banka daha faizleri indirdi!

Bir banka daha faiz indirimi yaptı. Vakıfbank son politika faiz hamlesinin ardından konut kredisi faiz oranını düşürdü. Vakıfbank'ta bugünden itibaren konut kredisi faiz oranı 0,93 olarak uygulanmaya başladı. Konut kredisi faiz oranları birçok bankada 0,99 olarak uygulanıyor. Bazı bankalarda bu oran 0,94 ve 0,95'e kadar düşüyordu. Vakıfbank yaptığı atakla tüm konut alımlarında en düşük faizi uygulayan banka oldu. Diğer kamu bankalarının da adım atması bekleniyor. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank konut kredisi faizi ne kadar? İşte 5 Şubat güncel faiz oranları....

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HaberlerEkonomi Haberleri1 banka daha faizleri indirdi! İşte 5 Şubat Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları
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