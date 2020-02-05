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  • 05.02.2020 11:10
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 11:10

yükselişte! Gram altın ne kadar?

fiyatı, yüzde 0,5 yükselişle 300,5 lira seviyesinde bulunuyor. Altının ise dün Asya piyasalarında 1.549 doları görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.561 dolardan işlem görüyor. Bugün yurt dışında ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.560 doların destek konumunda bulunduğunu, da ise 300-305 lira bandının izleneceğini ifade etti.

Gram altın yükselişte! Gram altın ne kadar?

, dün, dolar kuru ve altının ndaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 299,1 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 300,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda 'da 489 lira, Cumhuriyet altını da 2.001 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün Asya piyasalarında 1.549 doları görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.561 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesine paralel azalan risk algısının, dün altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.

Bugün yurt dışında ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.560 doların destek konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini ifade etti.

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