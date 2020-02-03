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  • 03.02.2020 10:11
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 10:13

Son dakika: 'tan ekonomik büyüme mesajı

Son dakika... Bakan Albayrak: Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI () Ocak’ta 51,3 oldu. 2019’u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020‘ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk.

Bakan Albayrak'tan ekonomik büyüme mesajı
, ekonomik göstergelere yönelik Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51,3 oldu. 2019'u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." ifadelerine yer verdi.


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