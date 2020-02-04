Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.022,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 0,03 azalarak 303,90 liradan işlem gördü. Koronavirüsünün etkisiyle hareketlilik yaşayan altın fiyatları karışık seyrediyor. Gram altın 4 Şubat'a 303,24 liradan başladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Şubat canlı altın fiyatları...
CANLI ALTIN FİYATLARI
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