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  • 04.02.2020 08:00
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 08:00

nda "korona" ateşi! 4 Şubat gram, çeyrek, yarım, fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünün ardından yaşanan gelişmeler sonrası altın fiyatları yükselişe geçmişti. Çin Merkez Bankası'nın ülke ekonomisinin korunması amacıyla piyasayı fonlayacağına ilişkin açıklamaların ardından altın hafif düştü. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam alın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.022,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 0,03 azalarak 303,90 liradan işlem gördü. Koronavirüsünün etkisiyle hareketlilik yaşayan altın fiyatları karışık seyrediyor. Gram altın 4 Şubat'a 303,24 liradan başladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Şubat canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

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