Bakanlar Soylu ve Kurum, Elazığlı iş insanları ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığlı iş insanları ile bir araya geldi.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem sürecinde Türkiye'nin, birlik ve beraberliğin ne olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Elazığ'da depremin yaralarını tüm Türkiye olarak hep birlikte sarmaya çalıştıklarını belirten Kurum, "Bu süreçte göstermiş olduğu duruştan dolayı tüm Elazığlı kardeşlerime, Gakkoşlara teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Vakarlı duruşlarıyla belki yiyecek ekmeği olamadığı halde onu bölüşebilecek, paylaşmayı bilen bir duruş sergilediler.'' dedi.

Bu süreçte devlet, millet olarak hep beraber ilk andan itibaren yaraları sarmaya başladıklarını kaydeden Kurum, şöyle konuştu:

''İnşallah Elazığ'ın geleceğini hep birlikte inşa, imar edeceğiz. Hepimiz bu sürece ilişkin seferber olduk. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik. Şunu net söylemek gerekir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha önce Van'da, Bingöl'de, Afyon Dinar'da ne yaptıysak Elazığ'da da aynısını yapacağız. Vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa o ihtiyacı giderilecek, projeleri hayata geçireceğiz. Birlikte sevinip, birlikte üzüleceğiz. Aynı sevinci inşallah paylaşıyor olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ki çalışmaları hızlı bir şekilde başlattık. Buradaki bir saati düşünecek ve vatandaşımıza daha sağlam, daha güvenli bir Elazığ için yapılacakları yapmak için tüm ekiplerimizle buradayız, sahadayız. Hasar tespit çalışmalarını yapıyoruz, yıkım işlemlerini yapıyoruz. Diğer taraftan da kalıcı konutlara ilişkin de çalışmaları yürütüyoruz. En kısa zamanda Elazığ'a, coğrafya ve bölgemize yakışır kalıcı konutları yapmış olacağız."





"100 BİN KARDEŞİMİZ BU DEPREMDEN ETKİLENMİŞ DURUMDA"

3 Şubat itibarıyla 271 bağımsız bölümden oluşan 196 yıkık binanın bulunduğunu ifade eden Kurum, 11 bin 949 bağımsız bölümden oluşan 4 bin 13 ağır hasarlı binanın olduğu kaydetti.

Orta hasarlı 13 bin 319 bağımsız bölümden oluşan 1682 binanın bulunduğuna dikkati çeken Kurum, ''Yüzde 75-80 hasar tespitine göre yaklaşık 25 bin bağımsız bölüm orta, ağır ve yıkık olmak üzere etkilenmiş. Her bağımsız bölümde de 4 kişinin yaşadığını düşündüğümüzde 100 bin kardeşimiz bu depremden etkilenmiş durumda" dedi.

Vatandaşların yaralarını sararak en kısa zamanda da hasar tespitini tamamlayacaklarının altını çizen Kurum şunları aktardı:

"Bazı mahalleler bitti, şimdi de diğerlerine geçiyoruz, 2 gün içinde çoğunluğu bitireceğiz. Sürsürü'de bir dönüşüm yapacağız. Orta ve ağır hasarlı binaları içine alacağımız bölgeye yakışacak ve bölgeye cazibe getirecek projeyi orada gerçekleştireceğiz. Diğer enkazımız Mustafa Paşa Mahallesi'ndeydi. Mustafa Paşa Mahallesi gerçekten çok kötü. Binaların yüzde 50'ye yakın orta ve ağır hasarlı. O bölgede de inşallah bir proje gerçekleştireceğiz. İlk etapta 600 konutu içine almıştık ve bir kısmını orada yapalım diyorduk ama sonra çorap söküğü gibi çektikçe geliyor. Aşağı yola kadar olan alanı taradık, o alanlar da kötü. Orada büyük bir projeyi gerçekleştiriyor olacağız. Abdullah Paşa Mahallesi'ni açıklamıştık, 1800 Evler olarak bilinen ve daha önce kooperatiflerin yaptığı ama bina kalitesine baktığınızda da düşük bir bina kalitesinin olduğu bir alan. Bu alanda da yerinde bir proje gerçekleştireceğiz. Bunun dışında bazı mahallelerimizi inceliyoruz inşallah yoğunluğun olduğu alanlarda yine yerinde yapacak projeleri geliştirmek istiyoruz. Karşıyaka Mahallesi'nde dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Burada da İmar İskan Blokları dediğimiz bloklar ki bunlar riskli, bunları yıkıp güvenli konutlar yapacağız. Rezerv alanlarımızı belirledik bu alanlarda hasar tespit neticesine göre yapılabilecek ağır hasarlı konut sayısı, ne ise o ihtiyaca cevap verecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Yemişlik, Zafran ve Çatalçeşme bölgelerinde de 10 bin konutluk bir proje başlattıklarını ancak konutların artması gerektiğini söyleyen Kurum, konut sayısını 15 bine çıkaracak çalışmalar başlattıklarını vurguladı.

Bunun dışında Kızılay ve Aksaray mahallelerinde de taleplerin bulunduğunu belirten Kurum, bu alanla ilgili de istişare ve çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

Bakan Kurum, şehrin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde rezerv alanlarında ihtiyaç duyulan projeleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

''Yaparken de yerel mimariden, yerel ihtiyaçlardan güç alarak onları projelerimize işleyerek inşallah bölgeye yakışır bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız. İçinde sosyal donatıları olacak. Bu şehirde iki cami yıkıldı onları yapacağız. Okul, park, bahçe 7'den 70'e çocukların, gençlerin psikolojisini de düzeltecek sadece fiziksel değil ruhsal olarak da etkilenen çocuklarımız için her türlü projeyi birlik ve beraberlik içinde yapacağız. Şubat sonu mart başı inşaatlara başlayıp aynı İstanbul Kartal'da yaptığımız gibi hızlı bir şekilde konutlarımızı yapıp Elazığlı kardeşlerimize teslim etmeyi planlıyoruz."





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla büyük bir gayret içinde olduklarını belirterek, ''Bu şehrin hayallerini geleceğe taşımak gibi bir sorumluluğumuz var. Şehri şehircilik açısından, çevre açısından yeniden imar etmek, herkesin hayranlıkla takip ettiği noktaya taşımak bizim sorumluluğumuz'' dedi.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı toplantıda konuşan Soylu, depremde 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 38 vatandaşın hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü anımsattı.

Deprem ve bu tip afetlerde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Soylu, ''Birbirine sarılmak lazım işin doğrusu. Devletlerin görevleri var, millet de devletten görev bekliyor. Zor zamanda da kolay zamanda da vatandaş devletinden görev bekliyor, vatandaşın en temel hakkıdır.'' dedi.

Elazığ'da depremin hemen akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini Elazığ'a görevlendirdiğinin altını çizen Soylu, birkaç saat içinde Elazığ'da olduklarını belirtti.





Yapılması gerekenleri bir bir yerine getirdiklerini aktaran Soylu, şunları söyledi:

''Ülkemizin birçok tarafından uçaklarla acil ulaşım vasıtalarıyla arama kurtarma timleri geldi ve insanlarımızı sağ salim enkazdan çıkarmaya çalıştılar. Bir daha görmeyecekleri, tanımadıkları, bilmedikleri insanlara umut oldular. İlk andan itibaren deprem konusunda, karşı karşıya kaldığımız bu afet konusunda vatandaşımıza sürekli bilgi vermeye çalıştık. Ne durumda olduğumuzu ne yapmamız lazım geldiğini, bizim dışımızdakilerin ne yapması gerektiğini anlatmaya çalıştık.''

Bir yandan Hükümetin aldığı tedbirleri işlediklerini, bir yandan acil müdahale ile barınma ve yemek ihtiyacının giderilmesi için yoğunlaştıklarını vurgulayan Soylu, bu yönde çalışmaların sürüleceğinin altını çizdi.

''1328 TIR, KAMYON VE KAMYONET YARDIM GELDİ''

Millet olarak büyük bir sınav verildiğini, Türkiye'nin her tarafından yardımların geldiğini söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

''Buraya gelen toplam yardım 1328 tır, kamyon ve kamyonet var. Büyük bir duygudaşlık ortaya konuldu. 1328 ve hala yardımlar gelmeye devam ediyor. Burada Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, bir yapı içerisinde gönüllüler bunları ayırıyor. Gıda, giysi, ısıtıcı, battaniyeleri ayırıyorlar. Gıda kartlarından, gıda kolilerine kadar şu ana kadar 550 bin kumanya dağıtıldı. İkincisi elbette hata ve eksik olabilir ama normal bir halle karşı karşıya değiliz ki. Burada herkes depremzede, bunun parası pulu önemli mi sallanmaya başladı mı herkes dışarı çıkıyor, istediğin kadar paran olsun kar ediyor mu hayır. Biz bu işe böyle bakarak bu noktaya gelmeye çalışıyoruz. Farklı düşünceler, eleştiriler olabilir başımızın üzerine. Biz her şeyi en iyi yapıyoruz demiyoruz, gücümüz yettiğince 2-3 saatlik uykularla zihnimizi toparlamaya çalışıyoruz. 3-4 safhayı daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için.''





"20 BİN KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLADIK"

Sosyal rehabilitasyon, psikososyal destek bağlamında 20 bin kişiye ulaştıkları bilgisini veren Soylu, Türkiye'nin her tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı önderliğinde gençlik liderlerinin burada çocukların depremde yaşadıklarını unutturmak için eğlenceli programlar hazırladığını söyledi.

Soylu, her çadır alanında veya her geçici konteynır alanında özellikle çocukların sınavlara hazırlanabileceği steril bir alan oluşturmayı planladıklarını da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığınca 67 milyon liranın üzerinde yardım gönderildiğini söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

''30 bin çadır dağıtıldı. 102 bin battaniye, 50 bin gıda kolisi bütün bunların hepsi vatandaşımıza ulaştırıldı. 20 binin üzerinde ısıtıcı, şimdi sobalar aldık Elazığ'da da yaptırıyoruz, 30 bin tonun 1250 tonu dağıtıldı. Jandarmamız dağıtıyor. İneklerin iğnesinden, üzerindeki çadırına kadar tarım bakanlığı organizasyonlarıyla yapılıyor. Eksiksiz Allah'tır, biz kuluz elbette eksiğimiz olacak. Elazığ'ın bütün binaları taranıyor yüzde 85-90'ı bitmiş durumda."

Tüm süreçleri Türkiye Afet Müdahale Planı'nda olduğu gibi yönetmeye ve yürütmeye çalıştıklarını dile getiren Soylu, "5 binin üzerinde teknik personel çalıştı. Şimdi de 3 binin üzerinde teknik personel çalışmaya devam ediyor. Arama kurtarmacılar, sağlıkçılar gitti onların yerine hasar tespit yapan teknik arkadaşlarımız geldi." diye konuştu.

"132 MİLYON LİRA BAĞIŞ GELDİ"

Türkiye'de bir kampanya başlatıldığını, Kızılay'ın 43 milyon, AFAD'ın şu ana kadar 89 milyon lira bağış topladığını kaydeden Soylu, şunları kaydetti:

''Toplam 132 milyon civarında vatandaşımız tarafından AFAD ve Kızılay hesaplarına sadece bu alana yönelik olarak gönderildi. Bu süreçte, konteynırlardan mütevellit geçici konut alanlarını yaptık. 13 bin civarında sadece bağımsız bölümün, hanenin, ailenin konutunda olabileceğini düşünüyoruz. Ağır hasarlı ve onların giremeyeceği ki bunu sadece burası için söylüyorum. Artı, 13-14 bin de orta hasarlı var, bunu da koyduğunuzda toplam 25 binlik bir yapıdan bahsediyoruz. Bu insanlar geçici olarak bir yerde oturacaklar. Onun için konteynır alanlar, geçici konut merkezleri, misafirhaneler, kredi yurtların yerleri, geçmişte bize hastanelik yapan alanlar, bütün bunlarla ilgili tüm çalışmalar yapılıyor.''





''CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA BÜYÜK BİR GAYRET İÇERİSİNDEYİZ''

Köyde evleri yıkılan vatandaşlar için nasıl bir yapı inşa edebileceğine ilişkin istişareler yaptıklarını kaydeden Soylu, okullarıyla parklarıyla örnek bir çalışma yürüttüklerini, çalışmaların tamamlanmasıyla herkesin Elazığ ve Malatya'nın köylerinde yaşamak isteyeceğini söyledi.

Soylu, ''Cumhurbaşkanımızın talimatıyla büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu şehrin hayallerini geleceğe taşımak gibi bir sorumluluğumuz var. Şehri şehircilik açısından, çevre açısından yeniden imar etmek, herkesin hayranlıkla takip ettiği noktaya taşımak bizim sorumluluğumuz'' dedi.

Bütün bunlarla birlikte gerek geçici yerleşimi, gerekse kalıcı yerleşimi sağlayabilecek planları ve adımları burada gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Soylu, ''Şehrin, sosyal, ekonomik, eğitim ve kültürel hayatını sekteye uğratmayacak tüm tedbirleri uygulamaya çalışıyoruz. Elbette birileri meselenin siyaset ayağına girer, biz işin o boyutuna girmedik, bugüne kadar bir laf da kimse duymadı, bizim işimiz başka." dedi.

Şehrin ekonomisi ile ilgili de projeleri olduğunu ifade eden Soylu, "Buradaki verileri ilgili bakanlarımızla da değerlendiriyoruz. Ticaret bakanımız önümüzdeki günlerde buraya gelecek. Olabilecek her şeyi makul ölçülerde yapabilme kabiliyetine sahip olmaya çalışıyoruz. El birliğiyle birbirimize kenetlenerek bunu atlatacağız. İnşallah önümüzdeki bahar ayı geldiğinde şehri, köyü ve ticaretiyle herkesin yüzünde umudun olacağı günler göreceğiz. Allah başka felaketler vermesin.'' diye konuştu.

Soylu, Cumhurbaşkanının talimatlarıyla buraya dönem dönem gelerek incelemelerde bulunacaklarını ve gelişmeleri yakından takip edeceklerini sözlerine ekledi.

"BUGÜNDEN SONRA DA DEVLETİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ''

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililerin deprem anından itibaren Elazığ'a gelerek depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştığını söyledi.

Bakanlar Soylu ve Kurum, toplantının ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde ağır hasarlı, yıkılan binaları inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı, mahalle sakinleriyle sohbet etti.