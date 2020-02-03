Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.02.2020 21:10
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 21:10

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan Ukrayna paylaşımı

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabı Twitter'dan Ukrayna temaslarına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın oldukça verimli geçen Ukrayna ziyaretlerinde kendilerine eşlik ettik." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak'tan Ukrayna paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabı Twitter'dan Ukrayna temaslarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.


Albayrak paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın oldukça verimli geçen Ukrayna ziyaretlerinde kendilerine eşlik ettik." ifadelerine yer verdi.

İMZA TÖRENİ
Erdoğan ve Zelenskiy'nin basın toplantısı öncesi iki ülke arasındaki ortak bildiri, mutabakat zaptı ve anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.

"Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri" Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından imzalandı.

İki ülke arasında şu anlaşmalar imza altına alındı:

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü"

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimi Anlaşması"

- "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Ukrayna Acil Durum Hizmetleri Servisi Arasında Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerine ilişkin Mutabakat Zaptı"

- "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Ukrayna Devlet Arşiv Servisi Arasında İşbirliği Protokolü"

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ukrayna paylaşımı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri