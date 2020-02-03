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  • 03.02.2020 09:10
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 09:10

TEFE TÜFE oranı açıklandı mı? Ocak enflasyon oranı 2020 ne an açıklanacak?

Vatandaşlar tarafından oranları her ay merakla bekleniyor. Bu bağlamda 3 Şubat 2020 TEFE TÜFE enflasyon oranı oldukça araştırılıyor. tarafından açıklanan enflasyon rakamları her ay belli oluyor Enflasyon rakamları vatandaşlar için oldukça önemli olmaktadır. Zira yapılan lar enflasyon oranlarına göre belirlenmektedir. Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat tarihinde yani bugün açıklanacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,14 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,50 aralığında yer aldı.

3 Şubat 2020 TEFE TÜFE enflasyon oranı rakamları nedir?

TÜİK 2020 Ocak ayı enflasyon oranı en fazla merak edilenler arasına girmiş durumda. Enflasyon oranı ile ilgili TÜİK son dakika açıklaması heyecanla bekleniliyor. 2020 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın rakamlarını açıklıyor. Bu açıklamaya göre kira artış oranı da belli oluyor. Ocak ayında açıklanan aralık ayı rakamlarına göre emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli olmuştu. 3 Şubat'ta açıklanacak ocak ayı enflasyon oranı ile ilgili güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

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