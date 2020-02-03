TÜİK 2020 Ocak ayı enflasyon oranı en fazla merak edilenler arasına girmiş durumda. Enflasyon oranı ile ilgili TÜİK son dakika açıklaması heyecanla bekleniliyor. 2020 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki ayın rakamlarını açıklıyor. Bu açıklamaya göre kira artış oranı da belli oluyor. Ocak ayında açıklanan aralık ayı rakamlarına göre emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli olmuştu. 3 Şubat'ta açıklanacak ocak ayı enflasyon oranı ile ilgili güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

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