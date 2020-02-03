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  • 03.02.2020 08:17
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 08:24

ve AGİ 2020 miktarı ne kadar? AGİ dahil asgari ücret brüt net ne kadar?

ve AGİ miktarı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Şubat ayına girmemiz ile birlikte bu yılın ilk zamlı maaşlarını alacak asgari ücretli çalışanlar, asgari ücretin ve AGİ miktarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladılar. Bu yıl asgari ücrette 303,80 lira artış yapıldı. Peki, asgari ücret ve AGİ 2020 miktarı ne kadar? AGİ dahil asgari ücret brüt net ne kadar?

Asgari ücret ve AGİ 2020 miktarı ne kadar?

Asgari ücret ve AGİ 2020 miktarı ne kadar? 2020'de geçerli olacak asgari ücrete %15 oranında artış sağlandı. Böylelikle, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla geçen yıla göre 303,80 lira arttı. İlk zamlı maaşlarını almaya hazırlanan asgari ücretli çalışanlar, 2020 asgari ücret ve AGİ'ye dahil detayları araştırmaya başladılar. Peki, asgari ücret ve AGİ 2020 miktarı ne kadar? AGİ dahil asgari ücret brüt net ne kadar? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

2020 BRÜT/NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor. Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır. Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.

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