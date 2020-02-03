TÜİK TEFE TÜFE Ocak 2020 rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2020 resmi kira artış oranı olarak uygulanacak. Buna göre kiraya Şubat ayında %14,52 oranında zam yapılacak. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti. Mal sahipleri kiracısına bu oranın üzerinde zam yapamayacak. Kira artış hesaplamalarında TÜİK verilerinden TÜFE oranları baz alınarak zam hesaplaması yapılıyor. Şubat 2020 kira artış oranı hesaplama işlemleri takvim.com.tr'de sizlerle.

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