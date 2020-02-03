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  • 04.02.2020 09:06
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 09:06

2020 kira artış oranı hesaplama! kira artış oranı kaç TL oldu? Kiracılar dikkat!

2020 ayı kira artış oranı son dakika ne oldu? Sorusu yanıt buldu. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği TEFE TÜFE 2020 Ocak rakamları açıklandı. Açıklanan rakamların arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat ayı yasal kira oranı olarak uygulanacak. Hazine ve ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

2020 Şubat kira artış oranı ne kadar?

TÜİK TEFE TÜFE Ocak 2020 rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2020 resmi kira artış oranı olarak uygulanacak. Buna göre kiraya Şubat ayında %14,52 oranında zam yapılacak. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti. Mal sahipleri kiracısına bu oranın üzerinde zam yapamayacak. Kira artış hesaplamalarında TÜİK verilerinden TÜFE oranları baz alınarak zam hesaplaması yapılıyor. Şubat 2020 kira artış oranı hesaplama işlemleri takvim.com.tr'de sizlerle.

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