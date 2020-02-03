TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2020 İstanbul, Ankara TOKİ kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

TOKİ kura çekilişi ne zaman? 100 bin sosyal konut projesine başvuru yapan milyonlarca vatandaşı kura heyecanı sardı. Rekor talep alan sosyal konutlarn kura çekimi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 Şubat ayını işaret etmişti. Şubat ayına girmemiz ile birlikte vatandaşlar kura tarihlerinin bilgisini araştırmaya başladılar. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2020 İstanbul, Ankara TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

2020 TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.

Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edildi.

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