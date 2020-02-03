Şubat ayı kira artış oranları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda milyonlarca kiracı, kira artış oranlarını internette araştırıyor. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında kira artış oranları da belirlenecek. Ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip edilen yasal kira artış oranı için geri sayım başladı. Ocak ayı itibari ile kira sözleşmesi süresi sona eren ve Şubat ayında zamlı kira ödeyecek ev sahipleri ve kiracılar için 3 Şubat Pazartesi günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklandı.

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