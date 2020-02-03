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  • 04.02.2020 09:08
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 09:08

2020 resmi kira artışı ile hesaplama! Ev kiralarına yüzde kaç yapıldı? nedir?

rakamları ile beraber 2020 resmi kira oranı da açıklanmış oldu. Peki, ev sahipleri kiraya ne kadar zam yapabilir? 2020 kira zam oranları ile kira artışları ne kadar, kira artışı nasıl hesaplanır örnek? Kira artış hesaplamasında TÜİK'in açıkladığı TÜFE oranları baz alınıyor. Buna göre kiraya ayında %14,52 oranında zam yapılacak. Mal sahipleri kiracısına bu oranın üzerinde zam yapamayacak. Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır.

Ev kiralarına yüzde kaç zam yapıldı? 2020 resmi kira artışı...

Şubat ayı kira artış oranları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda milyonlarca kiracı, kira artış oranlarını internette araştırıyor. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında kira artış oranları da belirlenecek. Ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip edilen yasal kira artış oranı için geri sayım başladı. Ocak ayı itibari ile kira sözleşmesi süresi sona eren ve Şubat ayında zamlı kira ödeyecek ev sahipleri ve kiracılar için 3 Şubat Pazartesi günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklandı.

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