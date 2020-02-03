Milyonlarca emeklinin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu'na (KPDK) çevrildi. KPDK'nın bu yılki ilk toplantısının Mart'ta yapılması bekleniyor. Son KPDK toplantısında, bundan sonra yapılacak toplantıların gündemli olarak yapılması kararlaştırılmıştı.
- Ekonomi
- 03.02.2020
- Gazete
Emekliye 5'li destek! Emeklilere aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil var mı?
Milyonlarca emeklinin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu'na (KPDK) çevrildi. Emekliler intibaktan aile yardımına, indirimli tatilden yaşı bekleyene sağlık imkanına, ücretsiz ulaşıma kadar 5 talebin masaya taşınmasını istiyor. Peki, SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil imkanı sağlanacak mı? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...
Milyonlarca emeklinin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu'na (KPDK) çevrildi. KPDK'nın bu yılki ilk toplantısının Mart'ta yapılması bekleniyor. Son KPDK toplantısında, bundan sonra yapılacak toplantıların gündemli olarak yapılması kararlaştırılmıştı.
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