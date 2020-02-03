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Emekliye 5'li destek! Emeklilere aile yardımı, intibak, , var mı?

Milyonlarca emeklinin gözü 'na () çevrildi. Emekliler intibaktan aile yardımına, den yaşı bekleyene sağlık imkanına, a kadar 5 talebin masaya taşınmasını istiyor. Peki, , , Bağ-Kur emeklisine aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil imkanı sağlanacak mı? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...



Milyonlarca emeklinin gözü Kamu Personeli Danışma Kurulu'na (KPDK) çevrildi. KPDK'nın bu yılki ilk toplantısının Mart'ta yapılması bekleniyor. Son KPDK toplantısında, bundan sonra yapılacak toplantıların gündemli olarak yapılması kararlaştırılmıştı.

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