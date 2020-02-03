Maserati, sadece 100 adet üretilecek 'Royale' özel serisini tanıttı. Levante, Quattroporte ve Ghibli modellerinden oluşan, Blu Royale ve Verde Royale isimli mavi ve yeşil renkte iki yeni özel renge sahip seride; 3.0 litrelik 275 HP gücündeki V6 dizel motor ile yine 3.0 litrelik 350 ve 430 HP güçlerindeki V6 benzinli motor seçenekleri yer alıyor. Türkiye'ye 1'i Levante Royale dizel ve diğeri Ghibli Royale SQ4 olmak üzere 2 adet ayrılan özel seri; Mart'ta ülkemizde olacak.
- Ekonomi
- 03.02.2020
- Gazete
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