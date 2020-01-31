Emekliliği yaklaşmış olan vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konu ne kadar emekli ikramiyesi alacakları oluyor. Bu bağlamda emekli ikramiyesi kadın ve erkek vatandaşların yıllarca verdiği hizmet ve emeklerin sonucu sahip olduğu yasal bir hak olarak ortaya çıkıyor.

İkramiye hesaplama konusu sigorta koluna ve hizmet süresine göre farklılık göstermektedir. Bu konudaki farklılıklarda kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Yazımızın devamında emeklilik ikramiyesi hesaplama konusunda merak edilen bütün noktaları detayları ile bulabilirsiniz. SGK emeklilik ikramiyesi hesaplama işlemi en kolay yol; SGK kurumsal internet sitesidir.



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