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  • 01.02.2020 09:45
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 09:45

Emekli maaşı ve ikramiye hesabı nasıl yapılır? Emekli kaç para ikramiye alacak?

Çalışma yaşamı boyunca çalışan kişi emeklilik hayali kurar ve ona göre planlamalar yapar. lı olanların en çok merak ettiği konuların başında da emekli oldukları zaman ne kadar emeklilik ikramiyesi alacağı ve emeklilik maaşının ne kadar olacağı konuları gelir. Emeklilik ikramiyesi ve emeklilik maaşı ile ilgili tüm merak edilenleri derledik. kurumsal adresi olan https://uyg.sgk.gov.tr sitesine girildiğinde ikramiye ve maaş hesaplaması yapılabilir. Peki emekli maaşı ve ikramiye hesabı nasıl yapılır? Emekli kaç para ikramiye alacak? Hesaplama yapabilmek için ilk işlem; E-devlet şifresinin teminidir.

Emekli kaç para ikramiye alacak? 4A-4B-4C ikramiye hesaplama

Emekliliği yaklaşmış olan vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konu ne kadar emekli ikramiyesi alacakları oluyor. Bu bağlamda emekli ikramiyesi kadın ve erkek vatandaşların yıllarca verdiği hizmet ve emeklerin sonucu sahip olduğu yasal bir hak olarak ortaya çıkıyor.
İkramiye hesaplama konusu sigorta koluna ve hizmet süresine göre farklılık göstermektedir. Bu konudaki farklılıklarda kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Yazımızın devamında emeklilik ikramiyesi hesaplama konusunda merak edilen bütün noktaları detayları ile bulabilirsiniz. SGK emeklilik ikramiyesi hesaplama işlemi en kolay yol; SGK kurumsal internet sitesidir.


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