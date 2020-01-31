Ocak ayında devlet memurları aile yardımını zamlı bir şekilde aldı. Aile yardımından emekliler de yararlanmak istiyor. Bundan dolayı KPDK toplantısı merakla bekleniyor. Cepleri rahatlatacak bu talepler kabul edilirse, sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için hayata geçirilmesi bekleniyor. Eğer emeklilerin talepleri hayata geçerse 2 çocuklu bir emekli maaşına ek olarak 405 TL ödeme alabilecek. Emekliler kendilerine yeni haklar tanıyacak KPDK toplantısını dört gözle bekliyor. Memurların ve emeklilerin gözü KPDK toplantısında. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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