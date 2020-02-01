her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Ek ödemenin oranı, maaşı bin 369 lira 96 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 olarak uygulanıyor.