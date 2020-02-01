Emekliler, her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Ek ödemenin oranı, maaşı bin 369 lira 96 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 olarak uygulanıyor.
- Ekonomi
- 01.02.2020
- Gazete
Emekliye 375 TL ek kazanç! 2020 emekli ek ödemesi AGİ ile eşitlenecek mi?
Emekliler, her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemede değişiklik gündemde. TÜED, ‘Ek ödeme AGİ ile eşitlensin’ teklifi yaptı. Peki ek ödeme ile AGİ ile eşitlenirse kim ne kadar alacak? Detaylar haberimizde...
Emekliler, her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Ek ödemenin oranı, maaşı bin 369 lira 96 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 olarak uygulanıyor.
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