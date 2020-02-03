TÜİK 2020 Ocak ayı enflasyon oranı en fazla merak edilenler arasına girmiş durumda. Enflasyon oranı ile ilgili TÜİK son dakika açıklaması heyecanla bekleniliyordu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,15, aylık %1,35 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,66 ile eğlence ve kültür, %6,00 ile giyim ve ayakkabı ve %7,51 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %42,21 ile alkollü içecekler ve tütün, %15,11 ile eğitim ve %15,01 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

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