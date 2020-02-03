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  • 04.02.2020 09:04
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 09:04

3 Şubat 2020 TEFE TÜFE oranı (rakamları) nedir? 2020 Ocak ayı enflasyon oranı ne oldu?

Vatandaşlar tarafından oranları her ay merakla bekleniyordu. Bu bağlamda 3 Şubat 2020 TEFE TÜFE enflasyon oranı oldukça araştırılıyor. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,15, aylık %1,35 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek azalış %6,65 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, %1,44 ile ev eşyası, %0,25 ile haberleşme ve %0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu..

3 Şubat 2020 TEFE TÜFE enflasyon oranı rakamları nedir?

TÜİK 2020 Ocak ayı enflasyon oranı en fazla merak edilenler arasına girmiş durumda. Enflasyon oranı ile ilgili TÜİK son dakika açıklaması heyecanla bekleniliyordu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,15, aylık %1,35 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,66 ile eğlence ve kültür, %6,00 ile giyim ve ayakkabı ve %7,51 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %42,21 ile alkollü içecekler ve tütün, %15,11 ile eğitim ve %15,01 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Enflasyon oranları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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