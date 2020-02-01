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    • Ekonomi
    • 01.02.2020 17:41
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    • 09.02.2020 12:26

    larına verilmeyen , 4/D'li iş ilanında yer aldı!

    Milyonların beklentisi hala devam ediyor. Bu bağlamda için ve oldukça merak ediliyor. Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam.  Y

    İşçi maaşlarına verilmeyen yüzdelik dilim, 4/D'li iş ilanında yer aldı!

    Taşerondan kadroya geçen işçilerin yüzdelik dilimleri ödenmemişti. Yeni yayınlanan işçi ilanında bu yüzdelik dilimlerin verildi görüldü. Daha önce taşeronda çalışan işçilere yüzdelik dilim üzerinden maaş ödemesi yapılıyordu. Fakat taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçtikten sonra bu oranlar ödenmedi ve yılda 2 defa olmak şartıyla 4+4 zam verildi.

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