Yeni ayın gelmesiyle birlikte enflasyon oranları için bekleyiş başladı. Bu kapsamda arama motorlarında Ocak ayı enflasyon oranları hakkındaki araştırmalarda artış görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekonomide pek çok konuda belirleyici olan enflasyon verileri her ayın başında duyuruluyor. Peki, Ocak enflasyon oranları ne zaman duyurulacak? İşte o sorunun yanıtı...

2020 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ocak ayının enflasyon verileri, 3 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde açıklanacak.