Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 01.02.2020 17:00
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 17:00

Ocak ne zaman duyurulacak? Ocak ayı tahmini nedir?

Ocak ne zaman duyurulacak? Şubat ayının gelmesiyle birlikte gündemde yer alan konularından birisi de Ocak ayı enflasyon oranları oldu. Enflasyon oranlarını merak eden milyonlar arama motorlarında konu hakkında araştırmalarına devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları yeni ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Peki, Ocak enflasyon oranları ne zaman duyurulacak? Ocak ayı tahmini nedir?

Ocak enflasyon oranları ne zaman duyurulacak?

Yeni ayın gelmesiyle birlikte enflasyon oranları için bekleyiş başladı. Bu kapsamda arama motorlarında Ocak ayı enflasyon oranları hakkındaki araştırmalarda artış görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekonomide pek çok konuda belirleyici olan enflasyon verileri her ayın başında duyuruluyor. Peki, Ocak enflasyon oranları ne zaman duyurulacak? İşte o sorunun yanıtı...

2020 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ocak ayının enflasyon verileri, 3 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde açıklanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriOcak enflasyon oranları ne zaman duyurulacak? Ocak ayı enflasyon beklentisi tahmini nedir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri