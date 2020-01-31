Tediye ne demek? Son dakika gelen bilgilere göre tediye ödeme tarihleri belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tediye ödemleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki tediye ödemeleri ne zaman? Peki, 31 Ocak tediye ödemeleri yattı mı? Taşeron ve kamu işçileri ilave tediyeler ne zaman ödenecek? İşte 2020 tediye tarihleri... Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu arada 26 günlük ikramiyenin kalan yarısı 22 Mayıs'ta ödenecek. Ayrıca yılın ikinci 6 aylık döneminde Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük daha ikramiye ödemesi yapılacak.

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