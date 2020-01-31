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  • 01.02.2020 09:46
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 09:46

si ne demek? Kim ne kadar alacak? !

Kamu işçileri için müjdeli haber geldi. Tediye ödemleri ile ilgili son dakika gelişmesi gündeme geldi. Bakan Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak 2020 tarihinde yani bugün ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde hesaplara yatırılacak." dedi. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor. Asgari ücretli çalışana bu yıl 4297 TL tediye 4 taksitte ödenecek. Peki leri için kim ne kadar alacak?

En az 913 TL! Kim ne kadar ilave tediye ödemesi alacak?

Tediye ne demek? Son dakika gelen bilgilere göre tediye ödeme tarihleri belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tediye ödemleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki tediye ödemeleri ne zaman? Peki, 31 Ocak tediye ödemeleri yattı mı? Taşeron ve kamu işçileri ilave tediyeler ne zaman ödenecek? İşte 2020 tediye tarihleri... Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu arada 26 günlük ikramiyenin kalan yarısı 22 Mayıs'ta ödenecek. Ayrıca yılın ikinci 6 aylık döneminde Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük daha ikramiye ödemesi yapılacak.

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