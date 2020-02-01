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  • 01.02.2020 17:57
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 17:58

ve hafta sonu kaç TL'den işlem görüyor? İşte 1 Şubat canlı döviz kurlarında güncel durum

Hafta sonu güncel döviz kurlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar canlı ve fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Çin'de görülen koronavirüsünün ardından dolar ve euroda son dakika hareketlilikleri yaşanıyor. Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla dün son 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 5,9873'ü gören dolar/TL, dünü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 5,9752'den tamamladı. Peki, dolar ve euro hafta sonu kaç TL'den işlem görüyor? İşte 1 Şubat canlı döviz kurlarında güncel durum

Hafta sonu piyasalardaki gelişmeleri merak eden on binlerce kişi güncel döviz kurlarını anlık olarak internetten takip ediyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 5,98 seviyelerinde işlem görüyor. Çin'de görülen koronavirüsünün ardından piyasalardaki gelişmeler merak ediliyor. İşte güncel döviz kurları

DOLAR VE EURO HAFTA SONU NE KADAR?

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