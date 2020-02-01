Hafta sonu piyasalardaki gelişmeleri merak eden on binlerce kişi güncel döviz kurlarını anlık olarak internetten takip ediyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 5,98 seviyelerinde işlem görüyor. Çin'de görülen koronavirüsünün ardından piyasalardaki gelişmeler merak ediliyor. İşte güncel döviz kurları
DOLAR VE EURO HAFTA SONU NE KADAR?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.