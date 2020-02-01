Hafta sonu piyasalardaki gelişmeleri merak eden on binlerce kişi güncel döviz kurlarını anlık olarak internetten takip ediyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 5,98 seviyelerinde işlem görüyor. Çin'de görülen koronavirüsünün ardından piyasalardaki gelişmeler merak ediliyor. İşte güncel döviz kurları

DOLAR VE EURO HAFTA SONU NE KADAR?