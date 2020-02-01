1 Şubat Af, nafaka, EYT, taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı açıklamaları arama motorlarında sürekli olarak aratılıyor. Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Şubat ayında yani bu ay içinde Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinin detayları belli oldu. Peki hangi suçlara af gelecek? Hangi suçlar infaz düzenlemesi kapsamı dışında bırakıldı? Af düzenlemesi sonrası sırada ek gösterge, nafaka, taşeron düzenlemeleri var. Ancak emeklilikte yaşa takılanlar hala gündemde yok.

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