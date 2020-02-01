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  • 01.02.2020 16:26
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 16:26

Meclis'e geldi mi? , sözleşmeli personel kadro, taşeron, af, nafaka...

1 Şubat itibari ile , sözleşmeli personel kadro, taşeron, af, nafaka, 3600 ek gösterge yasası oldukça revaçta yer almaktadır. Bu anlamda vatandaşlar bu yasaların çıkmasını dört gözle bekliyor. Öncelikli olarak ilk yasa af ve infaz yasası olarak göze çarpıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ancak nihai şeklini siyasetin vereceği düzenleme ile infaz sisteminde köklü değişikler yapılıyor. Ceza adaletini pekiştirici adımlar atılıyor. Evde infaz, geceleyin infaz gibi alternatif infaz sistemleri geliştiriliyor. Düzenleme ile kamuoyunda rahatsızlık yaratan ve cezasızlık algısı doğuran konularda önemli bir adım atılacağı ifade ediliyor. İşte yasalar ve en son gelişmeler haberler takvim.com.tr'de

Meclis'e geldi mi? EYT, sözleşmeli personel kadro, taşeron, af, nafaka...

1 Şubat Af, nafaka, EYT, taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı açıklamaları arama motorlarında sürekli olarak aratılıyor. Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Şubat ayında yani bu ay içinde Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinin detayları belli oldu. Peki hangi suçlara af gelecek? Hangi suçlar infaz düzenlemesi kapsamı dışında bırakıldı? Af düzenlemesi sonrası sırada ek gösterge, nafaka, taşeron düzenlemeleri var. Ancak emeklilikte yaşa takılanlar hala gündemde yok.

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