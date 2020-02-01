Erken emekli olmak için ne yapılabilir? Kadınlar erken emekli olabilir mi? Erkekler kaç yaşında emekli olabiliyor? Erken emeklilik ve kadın erkek emekliliği ile ilgili merak edilen soruların cevaplarını ve püf noktalarını ilgilileri için araştırdık. Emeklilik için belirlenen prim gün ödemelerinin topluca ödenmesine izin verilmez. Sadece 65 yaşına yaklaşan kişiler ve doğum borçlanması hakkı bulunan çalışanlar, kalan prim ödemelerini topluca yapabilirler. Emekli olmak için gerekli prim gün ödemesi tamamlansa da kişilerin yaş süresini beklemesi gerekir. Emeklilik yaşı doldurulmadığı sürece, emeklilik hakkı devreye girmeyecektir.

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