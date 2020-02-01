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  • 01.02.2020 10:56
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 11:03

Erken emekli olmak isteyenler emeklilik sürelerini azaltabilirler!

Erke emekli olmak isteyenlerin bu haberimizi okumasını tavsiye ediyoruz. Bu bağlamda emekli olmak için ilk giriş yapılan tarihler önemli olmaktadır. 2008 yılından sonra başlangıcı yapan çalışanlar, emekli olmak için 65 yaşını beklemek zorundadır. Kişilerin malullük ve çocuk durumlarına göre, 61 yaşından sonda emekli olma hakları oluşabilir. 2000 yılından daha önce sigorta başlangıcı yapan kişilerin emeklilik yaşı, 2000 yılı sonrasında işe başlayan kişilerden daha erkendir. 4A yani sigorta koluna bağlı olarak çalışan işçilerin emeklilik hakkı kazanmaları için, en az 7200 gün / 20 yıl boyunca pim ödemesi yapmaları gerekir.

Erken emekli olmak isteyenler emeklilik sürelerini azaltabilirler!

Erken emekli olmak için ne yapılabilir? Kadınlar erken emekli olabilir mi? Erkekler kaç yaşında emekli olabiliyor? Erken emeklilik ve kadın erkek emekliliği ile ilgili merak edilen soruların cevaplarını ve püf noktalarını ilgilileri için araştırdık. Emeklilik için belirlenen prim gün ödemelerinin topluca ödenmesine izin verilmez. Sadece 65 yaşına yaklaşan kişiler ve doğum borçlanması hakkı bulunan çalışanlar, kalan prim ödemelerini topluca yapabilirler. Emekli olmak için gerekli prim gün ödemesi tamamlansa da kişilerin yaş süresini beklemesi gerekir. Emeklilik yaşı doldurulmadığı sürece, emeklilik hakkı devreye girmeyecektir.

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