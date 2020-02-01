Kadınlar 38 erkekler 43 yaşında emekli olabilecek mi? Emeklilik primini tamamlayıp emekli olmayı bekleyen 2.3 milyon vatandaşın emekli olmasını sağlayacak yasa teklifinin Meclis'te yeniden gündeme geleceği iddia edildi. Yasa kabul edilirse, 1999'dan önce işe başlayan kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olabilecek. Emeklilikte yaşa takılanlar için vatandaşlar talep etti. Fakat çok ta olumlu bir sonuç çıkması beklenmiyor. Bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

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