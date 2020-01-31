SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için 2000 TL ek ödeme tarihi belli oldu! 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilerin en önemli ek ödemelerinden biri hiç kuşkusuz ki bayram ikramiyesi. 2018'in Ramazan Bayramı itibarıyla ödenmeye başlanan emekli bayram ikramiyesi şu ana kadar 4 kez ödendi. Emekliler 4 bayramda 4 bin TL ek ödeme aldı. Emekliler bu yıl 2 ikramiye daha alacak. Emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihler belli oldu. Emeklilerin zam talebi de değerlendiriliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi 2020 ne zaman yatacak? İşte detaylar.... Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyesinin bu yıl Ramazan Bayramı öncesinde en geç Mayıs ayının son haftası verilmesi bekleniyor.

31.01.2020 11:41 - Son Güncelleme: 31.01.2020 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





