Memurlara, emeklilere ve tüm işçilere topu para iadesi! O paralar geri ödenecek. Memurlar, emekliler ve tüm işçiler topu para iadesi yapılacak. Peki hangi paralar geri ödenecek. SGK duyurduğu geri ödeme bilgileri sizlerle. Hangi paralar geri ödeniyor. Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Emekli olma hayalleri suya düşen vatandaşların ödedikleri primler boşa gitmiyor. SGK toptan ödeme emeklilik şartlarının hepsini yerine getirememiş olan kişilerin ödenmiş prim günlerini toplu para halinde geri alabilmesi durumudur. SGK toplu para ödeme nasıl yapılıyor? SGK toplu para hesaplama…

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