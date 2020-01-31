2020 yılı Şubat ayı ile birlikte bankalar kredi faiz oranlarını güncelledi. Bu bağlamda en uygun konut kredisi veren 7 bankayı haberimizde derledik. Ev alacak vatandaşları ilgilendiren açıklamalar, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası geldi. Merkez Bankası'nın politika faizini son aylarda oldukça düşürmesi sonrası konut kredisinde düşüşler yaşandı. Faiz indirimi öncesi 1.30 - 2.10 seviyesinde olan konut kredisi faizleri , Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesi sonrası 0,95 'e kadar düşmüştü. ING Bank ise bir açıklama yaptı ve konut kredisinde faizlerin 0.94 seviyesine kadar düşürüldüğüne yer verildi.



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