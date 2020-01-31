Çin'de görülen koronavirüsünün ardından dolar ve euroda son dakika hareketlilikleri yaşanmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla dün son 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 5,9873'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 5,9752'den tamamladı. İşte haftanın son işlem gününde dolar ve euro alış satış fiyatı

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?