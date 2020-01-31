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  • 31.01.2020 17:48
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 17:48

Dolar haftayı nasıl kapattı? Dolar ve alış satış ne kadar oldu? İşte 31 Ocak canlı döviz kurları

Piyasaların kapanış gününde dolar ve daki güncel durumu merak eden binlerce kişi anlık olarak döviz kurları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çin'de görülen koronavirüsünün ardından piyasalardaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 5,98 seviyelerinde işlem görüyor. Peki, dolar haftayı nasıl kapattı? Dolar ve euro alış satış ne kadar oldu? İşte 31 Ocak canlı döviz kurları

Çin'de görülen koronavirüsünün ardından dolar ve euroda son dakika hareketlilikleri yaşanmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla dün son 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 5,9873'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 5,9752'den tamamladı. İşte haftanın son işlem gününde dolar ve euro alış satış fiyatı

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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