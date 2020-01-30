30 Ocak tarihinde konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki güncel durumu merak edenler güncel oranları öğrenmek istiyor. Özellikle 2019 yılının özellikle son çeyreğinde bankaların birer birer kredi faizinde indirime gitmesiyle kredilere talep yağdı. Ev, araba almayı ya da borçlarını kapamayı düşünen on binlerce kişi kredi çekti. Gelecek aylarda bazı bankaların kredi faiz oranlarında indirime gideceği ve bazı faiz indirim teklifleri sunacağı tahmin ediliyor. İşte banka banka güncel faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

Sıfır konut için: 0.79

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...