Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 30.01.2020 22:23
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 22:26

Bankaların düşecek mi? 30 Ocak taşıt, konut ve ihtiyaç güncel faiz oranları kaç oldu?

Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesiyle birlikte başta kamu bankaları olmak üzere bankalar kredi faizinde indirime gitti. Kredi çekip ev ya da araba alacak olan vatandaşlar güncel faiz oranlarını ve indirim hakkında yapılan açıklamaları araştırıyor. On binlerce kişi bu kapsamda yeni yılın ilk ayında güncel faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Aynı zamanda "Bankaların düşecek mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte 30 Ocak banka banka güncel faiz oranları

Bankaların faiz oranları düşecek mi? İşte güncel oranlar

30 Ocak tarihinde konut, taşıt ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki güncel durumu merak edenler güncel oranları öğrenmek istiyor. Özellikle 2019 yılının özellikle son çeyreğinde bankaların birer birer kredi faizinde indirime gitmesiyle kredilere talep yağdı. Ev, araba almayı ya da borçlarını kapamayı düşünen on binlerce kişi kredi çekti. Gelecek aylarda bazı bankaların kredi faiz oranlarında indirime gideceği ve bazı faiz indirim teklifleri sunacağı tahmin ediliyor. İşte banka banka güncel faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99
Sıfır konut için: 0.79

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBankaların kredi faiz oranları düşecek mi? 30 Ocak taşıt, konut ve ihtiyaç güncel faiz oranları kaç oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri