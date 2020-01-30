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  • 30.01.2020 20:46
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 20:46

Son dakika: Avrupa ları 2020 tarihini düşüşle tamamladı

Son dakika haberine göre, Avrupa ları günü düşüşle tamamladı. Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.17 itibarıyla yüzde 0,19'luk artışla 1,103 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

Avrupa ları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,01 değer kaybederek 415,16 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,36 azalarak 7.381,96 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,41 düşerek 13.157,12 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,40 değer kaybederek 5.871,77 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,59 gerileyerek 23.781,10 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.17 itibarıyla yüzde 0,19'luk artışla 1,103 seviyesinde bulunuyor.

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