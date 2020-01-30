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  • 30.01.2020 19:50
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 19:57

Yeni ayda na göre ne kadar maaş hesaplara yatacak? İşte 2020 yılı net-brüt zam oranı

Şubat ayı için geri sayım başladı. Yeni ayda milyonlarca vatandaş alacağı zamlı maaşları bekliyor. Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti Aralık ayının son günlerinde belirlemişti. Bu kapsamda yeni ayda zamlı maaş alacak milyonlarca çalışan 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı ve nda yer alan yeni miktarları öğrenmek istiyor. Peki, Yeni ayda AGİ tablosuna göre kaç TL maaş ödemesi yapılacak? İşte 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı

Yeni ayda asgari ücret AGİ tablosuna göre kaç TL maaş ödenecek? Şubat ayı geri sayım devam ederken çalışan milyonlarca kişi yeni ayda alacağı zamlı maaş miktarı hakkında araştırma yapıyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre asgari geçim indirimi ödemesi yapılıyor. Peki, 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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