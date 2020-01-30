Yeni ayda asgari ücret AGİ tablosuna göre kaç TL maaş ödenecek? Şubat ayı geri sayım devam ederken çalışan milyonlarca kişi yeni ayda alacağı zamlı maaş miktarı hakkında araştırma yapıyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre asgari geçim indirimi ödemesi yapılıyor. Peki, 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.