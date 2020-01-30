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  • 30.01.2020 10:20
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 10:20

Son dakika: Borsa güne düşüşle başladı | 30 Ocak 100 endeksi son durum

Son dakika haberine göre 'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,38 azalarak 119.230,86 puana düştü. Yurt dışında 'de büyüme, Avro Bölgesi'nde ve 'da başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.900 puanın destek, 121.500 puanın direnç konumda bulunduğunu bildirdi.

Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 458,61 puan ve yüzde 0,38 değer kaybederek 119.230,86 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,36 azalış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,43'le madencilik, en fazla kaybettirenler yüzde 1,56'yla bilişim ve ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, dün 119.500-120.700 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,1 azalışla 119.690 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içi fiyatlamaları açısından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın () açıklayacağı yılın ilk Raporu ve sonrasında TCMB Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı açıklamaların kritik önem taşıdığını vurguladı.

Yurt dışında 'de büyüme, Avro Bölgesi'nde ve 'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.900 puanın destek, 121.500 puanın direnç konumda bulunduğunu bildirdi.

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